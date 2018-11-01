«Ювентус» показал 121 гол в честь 121-летия клуба

Ролик «Ювентуса» длится чуть больше 10 минут. В нем собраны мячи, забитые игроками «Старой синьоры» в 50-е, 60-е и так далее годы. Голы из современной эпохи тоже есть.



Всем, кто скучает по Платини, Баджо, дель Пьеро, Недведу, Трезеге и другим легендам «Юве», смотреть обязательно.