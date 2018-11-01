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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» показал 121 гол в честь 121-летия клуба

Чемпион Италии отобрал памятные голы за свою историю.

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Источник: Reuters

Ролик «Ювентуса» длится чуть больше 10 минут. В нем собраны мячи, забитые игроками «Старой синьоры» в 50-е, 60-е и так далее годы. Голы из современной эпохи тоже есть.

Всем, кто скучает по Платини, Баджо, дель Пьеро, Недведу, Трезеге и другим легендам «Юве», смотреть обязательно.

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Год назад к 120-летию клуба «Ювентус» тоже показал специальный ролик.

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Андрей Санталов

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