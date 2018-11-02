Вспоминая Аршавина. Какие футбольные матчи смотреть на выходных

Источник: AFP 2018

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол Англия 2018/2019 Тур 11, 3.11.2018, 15:30 Борнмут - Манчестер Юнайтед -

03.11, суббота, 15:30 МСК

Кажется, что Моуринью удалось выправить кренящееся на один борт манчестерское судно — из последних семи матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл только один. Но сейчас предстоит задание со звёздочкой — «Борнмут» находится в потрясающей форме. Команда Эдди Хоу не проигрывала на протяжении шести матчей, и домашняя победа над «МЮ» позволит им временно в таблице обойти «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Интересно, выставит ли португальский специалист на игру Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард обожает играть против «Борнмута», в прошлом в четырёх матчах против этой команды Лукаку отличился семь раз, но сейчас Моуринью может предоставить очередной шанс Маркусу Рэшфорду.

Поражение вновь заставит журналистов говорить о скорой возможной отставке главного тренера «МЮ». Тем более, что в одном большом клубе аналогичная вакансия сейчас открыта.

«Реал Мадрид» — «Вальядолид»

Футбол Испания 2018/2019 Тур 11, 3.11.2018, 18:15 Реал - Вальядолид -

03.11, суббота, 18:15 МСК

Да, вы ведь не думаете, что Сантьяго Солари надолго задержится в роли главного тренера мадридского «Реала»? Президент столичного клуба Флорентино Перес, конечно, держал на этой позиции и менее известных людей, но после трёх выигранных Кубков чемпионов команда заслужила более авторитетного специалиста.

Между тем, ни из какого кризиса «Реал» пока не вышел, и пусть победы над «Викторией» в Лиге чемпионов и над «Мелильей» в Кубке Испании никого не успокаивают. На «Сантьяго Бернабеу» приезжает одна из самых горячих команд в Примере здесь и сейчас — по итогам последних шести туров «Вальядолид» занимает третье место в таблице чемпионата («Реал» — 18-е).

У «Реала» колоссальные потери в защите: не сыграют Марсело, Карвахаль и Варан, так что Солари придётся не только вновь ставить Начо на фланг, но и опускать Каземиро из опорной зоны в центр защиты. Голы при этом действующим победителям Лиги чемпионов по-прежнему даются с трудом. Неужели мы увидим очередную сенсацию? Или поражения «Реала» уже перестали считаться таковыми?

«Арсенал» — «Ливерпуль»

Футбол Англия 2018/2019 Тур 11, 3.11.2018, 20:30 Арсенал - Ливерпуль -

03.11, суббота, 20:30 МСК

Эта вывеска всегда будет восприниматься нами ностальгически, благодаря покеру Андрея Аршавина. Экс-футболист сборной России недавно завоевал с «Кайратом» серебряные медали чемпионата Казахстана, а вот его бывшая команда из АПЛ находится всё на том же месте, что и при нём — на четвёртом!

Ближайшая игра — важнейший тест для «Ливерпуля», продолжающего делить первую строчку в таблице с монструозным «Манчестер Сити». Болельщики этой команды боятся спугнуть удачу и всерьёз рассуждать о чемпионских перспективах команды, которая ещё не выигрывала домашний титул с тех пор, как чемпионат Англии официально стал премьер-лигой.

В последних пяти встречах «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих 27 мячей, и учитывая серьёзные потери лондонцев в защите, нас ожидает очередной футбольный десерт. Определённо центральный матч выходных.

«Ювентус» — «Кальяри»

Футбол Италия 2018/2019 Тур 11, 3.11.2018, 22:30 Ювентус - Кальяри -

03.11, суббота, 22:30 МСК

Ещё один матч, который кажется лёгкой прогулкой для титулованного гранда лишь на первый взгляд. «Ювентус» с большим трудом отыграл два последних матча в чемпионате, одержав волевую победу над «Эмполи» и сыграв вничью с «Дженоа». И сейчас мысли игроков «Юве» наверняка больше сосредоточены на предстоящей игре с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

«Кальяри» хоть и занимает место в середине турнирной таблицы Серии А, но зато не проигрывал в последних трёх матчах. Схема 4−2−3−1 в последнее время приносит им успех, так что всё внимание будет сосредоточено на фигуре выдвинутого вперёд Леонардо Паволетти. «Кальяри» обязательно нужно забивать, ведь очевидно, что «Ювентус» без забитого мяча с поля не уйдёт.

Каким бы пресным на бумаге ни казалось противостояние, любой матч с участием Криштиану Роналду — это удовольствие. Тем более, что португальский форвард прекрасно адаптировался в итальянском чемпионате — в последних семи матчах Серии А Роналду забил семь мячей и отдал три голевых передачи.

«Краснодар» — «Ростов»

04.11, воскресенье, 16:30 МСК

Противостояние «Краснодара» и «Ростова» выглядит интересным без всяких скидок на то, что речь идёт о российском чемпионате. Обе команды находятся в хорошем расположении духа после побед в кубковых матчах, причём ростовчанам удалось выбить из розыгрыша не кого-нибудь, а петербургский «Зенит».

Много говорилось о том, что Валерий Карпин может в ближайшее время вернуться в московский «Спартак», но по последней информации, специалист предпочёл остаться в команде, с которой у него всё сейчас получается.

«Краснодар» после двух поражений в чемпионате наконец вернулся на победную степь, сперва обыграв ЦСКА, а затем продолжив дело в Кубке России. Отступать краснодарцам некуда — до «Зенита» всё ещё шесть очков, а снизу уже подпирает «Локомотив», одержавший четыре победы подряд. Да и сам «Ростов» в случае победы переместится на вторую строчку в таблице.