Вспоминая Аршавина. Какие футбольные матчи смотреть на выходных
Самые интересные игры из чемпионатов Англии, Италии, Испании и, конечно, России.
Самые интересные игры из чемпионатов Англии, Италии, Испании и, конечно, России.
03.11, суббота, 15:30 МСК
Кажется, что Моуринью удалось выправить кренящееся на один борт манчестерское судно — из последних семи матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл только один. Но сейчас предстоит задание со звёздочкой — «Борнмут» находится в потрясающей форме. Команда Эдди Хоу не проигрывала на протяжении шести матчей, и домашняя победа над «МЮ» позволит им временно в таблице обойти «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Интересно, выставит ли португальский специалист на игру Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард обожает играть против «Борнмута», в прошлом в четырёх матчах против этой команды Лукаку отличился семь раз, но сейчас Моуринью может предоставить очередной шанс Маркусу Рэшфорду.
Поражение вновь заставит журналистов говорить о скорой возможной отставке главного тренера «МЮ». Тем более, что в одном большом клубе аналогичная вакансия сейчас открыта.
03.11, суббота, 18:15 МСК
Да, вы ведь не думаете, что Сантьяго Солари надолго задержится в роли главного тренера мадридского «Реала»? Президент столичного клуба Флорентино Перес, конечно, держал на этой позиции и менее известных людей, но после трёх выигранных Кубков чемпионов команда заслужила более авторитетного специалиста.
Между тем, ни из какого кризиса «Реал» пока не вышел, и пусть победы над «Викторией» в Лиге чемпионов и над «Мелильей» в Кубке Испании никого не успокаивают. На «Сантьяго Бернабеу» приезжает одна из самых горячих команд в Примере здесь и сейчас — по итогам последних шести туров «Вальядолид» занимает третье место в таблице чемпионата («Реал» — 18-е).
У «Реала» колоссальные потери в защите: не сыграют Марсело, Карвахаль и Варан, так что Солари придётся не только вновь ставить Начо на фланг, но и опускать Каземиро из опорной зоны в центр защиты. Голы при этом действующим победителям Лиги чемпионов
03.11, суббота, 20:30 МСК
Эта вывеска всегда будет восприниматься нами ностальгически, благодаря покеру Андрея Аршавина.
Ближайшая игра — важнейший тест для «Ливерпуля», продолжающего делить первую строчку в таблице с монструозным «Манчестер Сити». Болельщики этой команды боятся спугнуть удачу и всерьёз рассуждать о чемпионских перспективах команды, которая ещё не выигрывала домашний титул с тех пор, как чемпионат Англии официально стал
В последних пяти встречах «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих 27 мячей, и учитывая серьёзные потери лондонцев в защите, нас ожидает очередной футбольный десерт. Определённо центральный матч выходных.
03.11, суббота, 22:30 МСК
Ещё один матч, который кажется лёгкой прогулкой для титулованного гранда лишь на первый взгляд. «Ювентус» с большим трудом отыграл два последних матча в чемпионате, одержав волевую победу над «Эмполи» и сыграв вничью с «Дженоа». И сейчас мысли игроков «Юве» наверняка больше сосредоточены на предстоящей игре с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
«Кальяри» хоть и занимает место в середине турнирной таблицы Серии А, но зато не проигрывал в последних трёх матчах. Схема 4−2−3−1 в последнее время приносит им успех, так что всё внимание будет сосредоточено на фигуре выдвинутого вперёд Леонардо Паволетти. «Кальяри» обязательно нужно забивать, ведь очевидно, что «Ювентус» без забитого мяча с поля не уйдёт.
Каким бы пресным на бумаге ни казалось противостояние, любой матч с участием Криштиану Роналду — это удовольствие. Тем более, что португальский форвард прекрасно адаптировался в итальянском чемпионате — в последних семи матчах Серии А Роналду забил семь мячей и отдал три голевых передачи.
04.11, воскресенье, 16:30 МСК
Противостояние «Краснодара» и «Ростова» выглядит интересным без всяких скидок на то, что речь идёт о российском чемпионате. Обе команды находятся в хорошем расположении духа после побед в кубковых матчах, причём ростовчанам удалось выбить из розыгрыша не
Много говорилось о том, что Валерий Карпин может в ближайшее время вернуться в московский «Спартак», но по последней информации, специалист предпочёл остаться в команде, с которой у него всё сейчас получается.
«Краснодар» после двух поражений в чемпионате наконец вернулся на победную степь, сперва обыграв ЦСКА, а затем продолжив дело в Кубке России. Отступать краснодарцам некуда — до «Зенита» всё ещё шесть очков, а снизу уже подпирает «Локомотив», одержавший четыре победы подряд. Да и сам «Ростов» в случае победы переместится на вторую строчку в таблице.
Станислав Рынкевич