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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Последний шанс на интригу. «ПСЖ» сегодня сыграет с «Лиллем»

В случае победы парижане оторвутся от второго места на 11 очков.

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Источник: Reuters

11 побед подряд, 39 забитых мячей — больше трёх за игру в среднем. «ПСЖ» в чемпионате Франции выглядит старшеклассником, заглянувшим на дворовую футбольную площадку к мелюзге. Отрыв от второго места составляет 8 очков, и сегодня парижане фактически могут выиграть чемпионат. Или же мы получим хоть какое-то подобие интриги.

Футбол
Франция 2018/2019
Тур 12, 2.11.2018, 22:45
ПСЖ
-Лилль-

Занимающий то самое второе место «Лилль» — главный сюрприз нынешнего французского сезона. По итогам прошлого розыгрыша команда едва спаслась от вылета, набрав 38 очков за 38 туров. Сейчас у них 25 по итогам 11-ти. В декабре, когда был уволен Марсело Бьелса, казалось, что его приглашение — это ошибка. Но сегодня именно фундамент, заложенный аргентинцем, позволяет «Лиллю» творить чудеса.

Новый тренер Кристоф Гальтье придал команде основательности, сохранив наработки предшественника в нападении. И по количеству забитых мячей «Лилль» уступает лишь однозначным фронтменам лиги — «ПСЖ» и «Марселю». Крайние форварды Жонатан Бамба и Николя Пепе (оба сыграют в сегодняшнем матче) забили уже по семь мячей каждый, больше них только у Мбаппе и Неймара.

У «Лилля» нет никаких проблем с составом, а вот у «ПСЖ» не сыграют сразу четверо — Куржава травмирован, Кимпембе дисквалифицирован, а Дани Алвес с Тиаго Силвой хоть и приступили к тренировкам, но вряд ли так быстро наберут форму. Увы для любителей интриги, даже с этими потерями «ПСЖ» выглядит очень круто.

В любом случае, сегодня нас ждёт яркий и бескомпромиссный футбол, по итогам которого чемпионскую гонку во Франции либо можно будет закрывать, либо объявлять не менее интересной, чем в других топ-чемпионатах Европы.

Станислав Рынкевич

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