«Домашняя работа сделана, сэр». Невилл ответил Реднаппу

Источник: Reuters

Реднаппу ранее не понравились слова Невилла о «Тоттенхэме», который он тренировал с 2008 по 2012 годы.

Эксперт Sky Sports в споре с Джейми Каррагером заявил, что нынешний состав «Сперс» — лучший по своему характеру, желанию бороться: «Раньше в матчах с “Тоттенхэмом” можно было проигрывать 0:2 и знать, что все равно у него выиграешь 5:2, потому что команда была безвольной».

Реднапп в ответ заявил, что «Невиллу надо лучше готовиться к матчам перед тем, как делать такие заявления в таком тоне. Когда Гари тренировал “Валенсию”, это была худшая команда не только за последние 30 лет, а вообще в ее истории».

Невилл не оставил эти слова без внимания. В своем твиттере он выложил статистику матчей «Валенсии» при нем и статистику Реднаппа в «КПР» и «Бирмингеме».

Отметим, что Невилл не привел статистику Реднаппа в «Тоттенхэме», где у того было 49% побед.