Игроки «Лестера» полетят на похороны владельца клуба в Таиланд

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Его похороны в Таиланде начнутся 3 ноября и будут длится 7 дней. Футболисты «Лестера» хотят прилететь на них после матча с «Кардиффом» в субботу.

«У нас сплоченная команда. Мы одна большая семья, и мы стали ей в том числе из-за Вишая. Нам очень важно быть там.

Мы все хотим сыграть с «Кардиффом». Этого же хотел бы и Вишай. Конечно, будет непросто, будет много эмоций. Говорят, что результат в этом матче неважен, но мы хотим добиться положительного результата", — сказал Варди Sky Sports.