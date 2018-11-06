В Египте показали странную статую Салаха (фото)

Источник: AP 2018

Скульптура была выставлена в Шарм-эль-Шейхе на Международном молодежном форуме. Футболист получился у скульптора с чрезмерно большой головой и тонкими короткими руками.

Правда по версии некоторых болельщиков, скульптура больше похожа на певца Лео Сейера или на бандита Марвина из фильма «Один дома».