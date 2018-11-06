В Египте показали странную статую Салаха (фото)
В Египте представили странную скульптуру, изображающую нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.
В Египте представили странную скульптуру, изображающую нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.
Скульптура была выставлена в
Правда по версии некоторых болельщиков, скульптура больше похожа на певца Лео Сейера или на бандита Марвина из фильма «Один дома».
Автором скульптуры является египтянка Маи Абдалла. По ее словам она решила сделать статую Салаха, так как он является выдающимся примером для египетской молодежи.