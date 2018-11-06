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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

В Египте показали странную статую Салаха (фото)

В Египте представили странную скульптуру, изображающую нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

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Источник: AP 2018

Скульптура была выставлена в Шарм-эль-Шейхе на Международном молодежном форуме. Футболист получился у скульптора с чрезмерно большой головой и тонкими короткими руками.

Правда по версии некоторых болельщиков, скульптура больше похожа на певца Лео Сейера или на бандита Марвина из фильма «Один дома».

Во время загрузки произошла ошибка.

Автором скульптуры является египтянка Маи Абдалла. По ее словам она решила сделать статую Салаха, так как он является выдающимся примером для египетской молодежи.

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