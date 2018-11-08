Английский клуб подписал футболиста-тезку команды

Команда выступает в региональной лиге в Бристоле.

«То, что я здесь живу — это совпадение. А вот то, что я играю за эту команду — нет.» — заявил Стоукс.

После окончания университета 23-летний англичанин решил сосредоточиться на футболе.

«Я знал, что существует такое место — Брэдли Стоук. И решил поискать, есть ли у них футбольная команда. Мне показалось, перейти в нее было бы круто», — добавил Стоукс.

По удивительному совпадению, футбольный клуб «Брэдли Стоук Таун» базируется всего в десяти минутах от места, где живет Стоукс. В сентябре футболист позвонил в клуб и договорился о просмотре. При этом сначала администрация и игроки команды скептически отнеслись к возможности подписания Стоукса.

«Я назвал секретарю клуба мое имя, и он потребовал предъявить документы. Он думал, я над ними издеваюсь», — сказал футболист.

С того момента прошло два месяца, и теперь Стоукс играет за основную команду клуба.

«Я занимался футболом с пяти лет. Я играл все время, а потом поступил в университет и перестал После окончания учебы я решил, что пора возвращаться на поле. Меня представили партнерам по команде в раздевалке, и они начали надо мной смеяться. Они думали я шучу, не могли поверить, что меня так зовут», — рассказал Стоукс BBC.

Тренер команды Джон Уэлш признался, что сначала счел просьбу Стоукса перейти в его команду шуткой.