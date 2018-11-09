«ПСЖ» платит Неймару за вежливость с болельщиками и прессой

Источник: Reuters

Об этом сообщает France 2. За хорошее поведение бразилец получает от «ПСЖ» 375 тысяч евро.

За эти деньги нападающий обязан приветствовать аплодисментами болельщиков на трибунах после каждого матча парижской команды, вежливо общаться с журналистами, не ставить деньги на игры, а также быть пунктуальным и не опаздывать.