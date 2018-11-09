«ПСЖ» платит Неймару за вежливость с болельщиками и прессой
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получает от клуба доплату за вежливое обращение с болельщиками и прессой.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получает от клуба доплату за вежливое обращение с болельщиками и прессой.
Об этом сообщает France 2. За хорошее поведение бразилец получает от «ПСЖ» 375 тысяч евро.
За эти деньги нападающий обязан приветствовать аплодисментами болельщиков на трибунах после каждого матча парижской команды, вежливо общаться с журналистами, не ставить деньги на игры, а также быть пунктуальным и не опаздывать.
Помимо Неймара деньги за вежливость (но гораздо меньшие суммы) получают и другие игроки. «ПСЖ» также доплачивает за примерное поведение Килиану Мбаппе, Дани Алвесу, Анхелю ди Марии, Эдинсону Кавани и Тьягу Силве.