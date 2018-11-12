В Аргентине назвали ребенка в честь команды «Ривер Плейт»
Футбольный болельщик дал имя сыну в честь одного из финалистов Кубка Либертадорес.
Футбольный болельщик дал имя сыну в честь одного из финалистов Кубка Либертадорес.
Ребенка, родившегося 16 октября, зарегистрировали под полным именем Агустин Энцо Ривер Плейт Бехерано.
«Я спросил жену, не будет ли она против имени Ривер. Ее фамилия — Плейт, так что тут было бы идеальное совпадение. Она предварительно согласилась, а со временем этот вариант так и остался главным.
Вначале я думал называть его Энцо в честь Принца (звезда “Ривер Плейта” Энцо Франческоли), который был моим кумиром», — рассказал отец мальчика Науэль Эдуардо Бехерано.
В первом матче финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью 2:2. Ответный матч состоится 25 ноября.
Андрей Санталов