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14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

В Аргентине назвали ребенка в честь команды «Ривер Плейт»

Футбольный болельщик дал имя сыну в честь одного из финалистов Кубка Либертадорес.

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Источник: Reuters

Ребенка, родившегося 16 октября, зарегистрировали под полным именем Агустин Энцо Ривер Плейт Бехерано.

«Я спросил жену, не будет ли она против имени Ривер. Ее фамилия — Плейт, так что тут было бы идеальное совпадение. Она предварительно согласилась, а со временем этот вариант так и остался главным.

Вначале я думал называть его Энцо в честь Принца (звезда “Ривер Плейта” Энцо Франческоли), который был моим кумиром», — рассказал отец мальчика Науэль Эдуардо Бехерано.

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В первом матче финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью 2:2. Ответный матч состоится 25 ноября.

Андрей Санталов

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