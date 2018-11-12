В Аргентине назвали ребенка в честь команды «Ривер Плейт»

Ребенка, родившегося 16 октября, зарегистрировали под полным именем Агустин Энцо Ривер Плейт Бехерано.



«Я спросил жену, не будет ли она против имени Ривер. Ее фамилия — Плейт, так что тут было бы идеальное совпадение. Она предварительно согласилась, а со временем этот вариант так и остался главным.



Вначале я думал называть его Энцо в честь Принца (звезда “Ривер Плейта” Энцо Франческоли), который был моим кумиром», — рассказал отец мальчика Науэль Эдуардо Бехерано.