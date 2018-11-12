Моуринью не признает статистику, но эти цифры не понравятся даже ему

После поражения в манчестерском дерби главный тренер «Ман Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о вреде статистики.



«С цифрами в руках футбол анализируют люди, которые его не понимают. Я опираюсь на свое ощущение игры во время матча, и до 80 минут с лишним еще не все было ясно. Мы играли с ошибками. Это не то же самое, что плохая игра», — сообщил португалец.



The Daily Mail подобрал статистику, которая все-таки не понравится Моуринью.



1. «Манчестер Юнайтед» проиграл 4 матча из стартовых 12 («Брайтону», «Тоттенхэму», «Вест Хэму» и «Ман Сити»). Последний раз такое случалось в 1990 году.



2. У «Манчестер Юнайтед» проблемы с атакой: у Ромелу Лукаку — 4 гола, у Алексиса Санчеса — лишь один. При этом команда уже пропустила 21 мяч («Ман Сити» и «Ливерпуль» пропустили по 5 голов за 12 туров). Впервые за 41 год «МЮ» закончил 12-матчевый отрезок с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (-1).



3. Лишь один раз в этом сезоне «Ман Юнайтед» сыграл на ноль: в начале сентября с «Бернли» (2:0). Меньше сухих матчей только у худшей команды АПЛ «Фулхэма».



После 12 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в АПЛ, отставая от идущего первым «Манчестер Сити» на 12 очков.