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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью не признает статистику, но эти цифры не понравятся даже ему

У «МЮ» худшая разница забитых и пропущенных мячей за 41 год.

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Источник: Reuters

После поражения в манчестерском дерби главный тренер «Ман Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о вреде статистики.

«С цифрами в руках футбол анализируют люди, которые его не понимают. Я опираюсь на свое ощущение игры во время матча, и до 80 минут с лишним еще не все было ясно. Мы играли с ошибками. Это не то же самое, что плохая игра», — сообщил португалец.

The Daily Mail подобрал статистику, которая все-таки не понравится Моуринью.

1. «Манчестер Юнайтед» проиграл 4 матча из стартовых 12 («Брайтону», «Тоттенхэму», «Вест Хэму» и «Ман Сити»). Последний раз такое случалось в 1990 году.

2. У «Манчестер Юнайтед» проблемы с атакой: у Ромелу Лукаку — 4 гола, у Алексиса Санчеса — лишь один. При этом команда уже пропустила 21 мяч («Ман Сити» и «Ливерпуль» пропустили по 5 голов за 12 туров). Впервые за 41 год «МЮ» закончил 12-матчевый отрезок с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (-1).

3. Лишь один раз в этом сезоне «Ман Юнайтед» сыграл на ноль: в начале сентября с «Бернли» (2:0). Меньше сухих матчей только у худшей команды АПЛ «Фулхэма».

После 12 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в АПЛ, отставая от идущего первым «Манчестер Сити» на 12 очков.

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Андрей Санталов

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