Тренер «Бетиса» попросил у Бускетса футболку. А потом победил «Барселону»

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен давно признавался в любви к игровому стилю «Барселоны». Перед сенсационной победой в гостях 4:3 он попросил футболку у опорного полузащитника «Барсы» Серхио Бускетса.



«Когда появилась “Барселона” Кройфа, мне стало понятно, что сопернику придется 80 минут бегать за мячом. Можно прессинговать, но мяч вы не получите. Тогда я сказал себе: вот что такое футбол.



Играть нужно не сердцем, не ногами, а головой. В таких случаях я всегда вспоминаю Бускетса. Это невероятно умный футболист, он постоянно читает игру», — приводит слова тренера Marca.



Перед началом матча Кике Сетьен и Серхио Бускетс пообщались в туннеле стадиона. Игрок «Барселоны» затем передал подписанную футболку представителям «Бетиса».