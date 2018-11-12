Тренер «Бетиса» попросил у Бускетса футболку. А потом победил «Барселону»
Кике Сетьен увез с «Камп Ноу» не только три очка.
Кике Сетьен увез с «Камп Ноу» не только три очка.
Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен давно признавался в любви к игровому стилю «Барселоны». Перед сенсационной победой в гостях 4:3 он попросил футболку у опорного полузащитника «Барсы» Серхио Бускетса.
«Когда появилась “Барселона” Кройфа, мне стало понятно, что сопернику придется 80 минут бегать за мячом. Можно прессинговать, но мяч вы не получите. Тогда я сказал себе: вот что такое футбол.
Играть нужно не сердцем, не ногами, а головой. В таких случаях я всегда вспоминаю Бускетса. Это невероятно умный футболист, он постоянно читает игру», — приводит слова тренера Marca.
Перед началом матча Кике Сетьен и Серхио Бускетс пообщались в туннеле стадиона. Игрок «Барселоны» затем передал подписанную футболку представителям «Бетиса».
«Для Кике с благодарностью и восхищением вашим видением футбола», — так Бускетс написал на своей майке.
Андрей Санталов