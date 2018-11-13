В «Барселоне» новый конфликт: Суарес недоволен Пике

Форвард каталонского клуба Луис Суарес после финального свистка высказал претензии защитнику Жерару Пике. Слова разобрала испанская телекомпания Movistar.



«Теперь ты не отдаешь мне передачи — не шути так со мной», — заявил Суарес.



Пике в ответ попытался успокоить уругвайца: «Ну, вот так вот».