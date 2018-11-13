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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Барселоне» новый конфликт: Суарес недоволен Пике

Эмоции игроков «Барсы» сразу после поражения от «Бетиса».

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Источник: Reuters

Форвард каталонского клуба Луис Суарес после финального свистка высказал претензии защитнику Жерару Пике. Слова разобрала испанская телекомпания Movistar.

«Теперь ты не отдаешь мне передачи — не шути так со мной», — заявил Суарес.

Пике в ответ попытался успокоить уругвайца: «Ну, вот так вот».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее свое недовольство игрой Пике высказывал Лионель Месси. Это было вызвано неудачной серией «Барселоны» в конце сентября, когда команда в трех матчах чемпионата Испании «Барселона» дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

Андрей Санталов

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