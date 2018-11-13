В «Барселоне» новый конфликт: Суарес недоволен Пике
Эмоции игроков «Барсы» сразу после поражения от «Бетиса».
Эмоции игроков «Барсы» сразу после поражения от «Бетиса».
Форвард каталонского клуба Луис Суарес после финального свистка высказал претензии защитнику Жерару Пике. Слова разобрала испанская телекомпания Movistar.
«Теперь ты не отдаешь мне передачи — не шути так со мной», — заявил Суарес.
Пике в ответ попытался успокоить уругвайца: «Ну, вот так вот».
Ранее свое недовольство игрой Пике высказывал Лионель Месси. Это было вызвано неудачной серией «Барселоны» в конце сентября, когда команда в трех матчах чемпионата Испании «Барселона» дважды сыграла вничью и один раз проиграла.
Андрей Санталов