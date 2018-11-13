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14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Фабрегас сжульничал, передвинув вперед метку для штрафного удара

Полузащитник «Челси» обманул судью и соперника.

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Источник: Reuters

В матче с «Эвертоном» Сеск Фабрегас нашел способ поставить мяч ближе к воротам соперника при штрафном ударе. После того как судья Кевин Френд спреем отметил точку для мяча, игрок «Челси» подвинул эту точку и мяч на несколько десятков сантиметров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фабрегасу не помогла его хитрость, подача со штрафного не привела к голу. Матч в итоге закончился нулевой ничьей, а действия испанца стали объектом для критики среди пользователей интернета.

«Челси» отстает от лидера «Манчестер Сити» на 4 очка после 12 туров, при этом команда Маурицио Сарри ни разу не проиграла в АПЛ за это время.

Андрей Санталов

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