Болельщики АИК выбежали на поле с файерами, празднуя чемпионство

Шведский АИК выиграл чемпионат Швеции. Для клуба из Стокгольма это первая победа в лиге Allsvenskan за 9 лет. АИК победил в гостях в последнем матче чемпионата «Кальмар» со счетом 1:0. После финального свистка фаны АИК ринулись на футбольное поле с фаейрами.

АИК финишировал в чемпионате, опередив на два очка «Норчепинг». Золотой гол для стокгольмской команды забил 26-летний защитник Робин Янссон.



АИК выиграл чемпионат Швеции в 12-й раз в своей истории. Больше всего титулов у «Мальме» — 23, который в этом сезоне финишировал третьим и отобрался в Лигу Европы.



Андрей Санталов