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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики АИК выбежали на поле с файерами, празднуя чемпионство

Первый титул с 2009 года.

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Источник: Reuters

Шведский АИК выиграл чемпионат Швеции. Для клуба из Стокгольма это первая победа в лиге Allsvenskan за 9 лет.

АИК победил в гостях в последнем матче чемпионата «Кальмар» со счетом 1:0. После финального свистка фаны АИК ринулись на футбольное поле с фаейрами.

Во время загрузки произошла ошибка.

АИК финишировал в чемпионате, опередив на два очка «Норчепинг». Золотой гол для стокгольмской команды забил 26-летний защитник Робин Янссон.

АИК выиграл чемпионат Швеции в 12-й раз в своей истории. Больше всего титулов у «Мальме» — 23, который в этом сезоне финишировал третьим и отобрался в Лигу Европы.

Андрей Санталов

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