В Англии наказали судью за «камень-ножницы-бумага» вместо подброшенной монеты

Как выяснил The Mirror, Макнамара забыл взять монету на поле из раздевалки.



«Судья забыл взять монету, и он не хотел затягивать время, учитывая, что матч показывали по ТВ. Это был странный момент.



Тогда ему казалось, что он поступает правильно, но, наверное, через некоторое время он все понял.



Тут не о чем говорить. Он должен был лучше подготовиться, взять монету. Это очень непрофессионально. По правилам футбола, нужно подбросить монету. Не думаю, что мы можем это игнорировать», — сказала инспектор матча Джоанна Стимпсон.



Матч между женскими командами «Манчестер Сити» — «Рединг» завершился вничью 1:1.



Андрей Санталов