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15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии наказали судью за «камень-ножницы-бумага» вместо подброшенной монеты

Он вышел на поле без монеты.

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Источник: РИА "Новости"

Футбольная ассоциация Англии отстранила от работы судью Дэвида Макнамару на три недели. Арбитр разыграл владение мячом в матче женской суперлиги не подброшенной монетой, как это предписано в правилах, а детской игрой «камень-ножницы-бумага».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как выяснил The Mirror, Макнамара забыл взять монету на поле из раздевалки.

«Судья забыл взять монету, и он не хотел затягивать время, учитывая, что матч показывали по ТВ. Это был странный момент.

Тогда ему казалось, что он поступает правильно, но, наверное, через некоторое время он все понял.

Тут не о чем говорить. Он должен был лучше подготовиться, взять монету. Это очень непрофессионально. По правилам футбола, нужно подбросить монету. Не думаю, что мы можем это игнорировать», — сказала инспектор матча Джоанна Стимпсон.

Матч между женскими командами «Манчестер Сити» — «Рединг» завершился вничью 1:1.

Андрей Санталов

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