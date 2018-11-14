В Англии наказали судью за «камень-ножницы-бумага» вместо подброшенной монеты
Он вышел на поле без монеты.
Он вышел на поле без монеты.
Футбольная ассоциация Англии отстранила от работы судью Дэвида Макнамару на три недели. Арбитр разыграл владение мячом в матче женской суперлиги не подброшенной монетой, как это предписано в правилах, а детской игрой «камень-ножницы-бумага».
Как выяснил The Mirror, Макнамара забыл взять монету на поле из раздевалки.
«Судья забыл взять монету, и он не хотел затягивать время, учитывая, что матч показывали по ТВ. Это был странный момент.
Тогда ему казалось, что он поступает правильно, но, наверное, через некоторое время он все понял.
Тут не о чем говорить. Он должен был лучше подготовиться, взять монету. Это очень непрофессионально. По правилам футбола, нужно подбросить монету. Не думаю, что мы можем это игнорировать», — сказала инспектор матча Джоанна Стимпсон.
Матч между женскими командами «Манчестер Сити» — «Рединг» завершился вничью 1:1.
Андрей Санталов