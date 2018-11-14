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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Феллайни расстался со своей знаменитой прической в стиле афро

У бельгийца новый имидж.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни показал, как он постригся. Футболист поменял прическу накануне 31-го дня рождения.

«Новый год, новый лук», — подписал Фелллайни фото в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Феллайни не вызвали в сборную Бельгии во время международного перерыва, возможно, это тоже повлияло на смену имиджа.

В этом сезоне бельгийский полузащитник редко выходит в основе «Ман Юнайтед». На его счету две голевые передачи в 9 играх.

Андрей Санталов

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