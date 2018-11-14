Феллайни расстался со своей знаменитой прической в стиле афро
У бельгийца новый имидж.
У бельгийца новый имидж.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни показал, как он постригся. Футболист поменял прическу накануне 31-го дня рождения.
«Новый год, новый лук», — подписал Фелллайни фото в инстаграме.
Феллайни не вызвали в сборную Бельгии во время международного перерыва, возможно, это тоже повлияло на смену имиджа.
В этом сезоне бельгийский полузащитник редко выходит в основе «Ман Юнайтед». На его счету две голевые передачи в 9 играх.
Андрей Санталов