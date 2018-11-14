Феллайни расстался со своей знаменитой прической в стиле афро

Феллайни не вызвали в сборную Бельгии во время международного перерыва, возможно, это тоже повлияло на смену имиджа.



В этом сезоне бельгийский полузащитник редко выходит в основе «Ман Юнайтед». На его счету две голевые передачи в 9 играх.



Андрей Санталов