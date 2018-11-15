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13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок МЛС прославился необычным разбегом перед пенальти

Получается лучше, чем у Погба.

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Источник: Reuters

Форвард «Атланты» Джозеф Мартинес привлек к себе внимание, забив в необычной манере гол с пенальти в полуфинале Восточной конференции против «Нью-Йорк Сити».

Венесуэлец сделал разбег, а перед самым ударом подпрыгнул, чтобы взять паузу и посмотреть, куда прыгнет вратарь. Только после этого он отправил мяч в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

При необходимости Мартинес может поменять направление удара, если голкипер прыгает туда, куда он хотел бить изначально. В МЛС форвард забил 11 голов с пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Венесуэльский форвард является звездой МЛС, в 58 матчах он забил 53 гола.

Похожую технику исполнения пенальти показывает полузащитник «Челси» Жоржиньо, но Мартинес делает прыжок перед ударом четче.

Андрей Санталов

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