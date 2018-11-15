Игрок МЛС прославился необычным разбегом перед пенальти

Форвард «Атланты» Джозеф Мартинес привлек к себе внимание, забив в необычной манере гол с пенальти в полуфинале Восточной конференции против «Нью-Йорк Сити».



Венесуэлец сделал разбег, а перед самым ударом подпрыгнул, чтобы взять паузу и посмотреть, куда прыгнет вратарь. Только после этого он отправил мяч в ворота.