Рамос: Если болельщики свистят в мой адрес, я ничего не могу сказать

Защитник сборной Испании Серхио Рамос пришел на пресс-конференцию перед матчем Лиги наций с Хорватией и рассказал, как относится к свисту болельщиков в свой адрес.



«Я никогда не говорил, что критика была несправедливой. Знаю, что когда «Бернабеу» свистит, то это потому, что они считают, что ты можешь играть лучше. За то время, что я в «Реале», болельщики здесь освистывали легенд, и они правы. Играть, когда публика поддерживает тебя, приятнее.