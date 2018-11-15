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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамос: Если болельщики свистят в мой адрес, я ничего не могу сказать

Капитан «Реала» спокойно относится к критике.

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Источник: Reuters

Защитник сборной Испании Серхио Рамос пришел на пресс-конференцию перед матчем Лиги наций с Хорватией и рассказал, как относится к свисту болельщиков в свой адрес.

«Я никогда не говорил, что критика была несправедливой. Знаю, что когда «Бернабеу» свистит, то это потому, что они считают, что ты можешь играть лучше. За то время, что я в «Реале», болельщики здесь освистывали легенд, и они правы. Играть, когда публика поддерживает тебя, приятнее.

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Если они свистят в мой адрес, я ничего не могу сказать. Если за эти 14 сезонов болельщики освистали меня лишь раз, я приму это с благодарностью. Надо двигаться дальше и, как обычно, спокойно реагировать на критику. Мы просто должны чаще побеждать, и люди будут нас больше любить", — сказал Рамос.

Андрей Санталов

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