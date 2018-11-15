Рамос: Если болельщики свистят в мой адрес, я ничего не могу сказать
Капитан «Реала» спокойно относится к критике.
Капитан «Реала» спокойно относится к критике.
Защитник сборной Испании Серхио Рамос пришел на
«Я никогда не говорил, что критика была несправедливой. Знаю, что когда «Бернабеу» свистит, то это потому, что они считают, что ты можешь играть лучше. За то время, что я в «Реале», болельщики здесь освистывали легенд, и они правы. Играть, когда публика поддерживает тебя, приятнее.
Если они свистят в мой адрес, я ничего не могу сказать. Если за эти 14 сезонов болельщики освистали меня лишь раз, я приму это с благодарностью. Надо двигаться дальше и, как обычно, спокойно реагировать на критику. Мы просто должны чаще побеждать, и люди будут нас больше любить", — сказал Рамос.
Андрей Санталов