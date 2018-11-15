Дембеле ждет суд из-за испорченной квартиры в Дортмунде

Против форварда «Барселоны» Усмана Дембеле подан иск в Дортмунде. 71-летний хозяин квартиры, которую раньше арендовал французский футболист, считает, что помещению был нанесен большой ущерб.



Дембеле не передал владельцу квартиры ключи, вынудив того поменять замки.



«Повсюду был мусор и остатки еды. В холодильнике была испорченная еда, везде валялись мусорные пакеты, все было в каких-то пятнах. Около двери скопились неоплаченные счета, так что, пострадал, видимо, не только я», — рассказал хозяин квартиры Bild.