Дембеле ждет суд из-за испорченной квартиры в Дортмунде
Сумма иска — 20 тысяч евро.
Сумма иска — 20 тысяч евро.
Против форварда «Барселоны» Усмана Дембеле подан иск в Дортмунде. 71-летний хозяин квартиры, которую раньше арендовал французский футболист, считает, что помещению был нанесен большой ущерб.
Дембеле не передал владельцу квартиры ключи, вынудив того поменять замки.
«Повсюду был мусор и остатки еды. В холодильнике была испорченная еда, везде валялись мусорные пакеты, все было в
В этом сезоне Дембеле перестал попадать в состав «Барселоны»
Андрей Санталов