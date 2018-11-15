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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Дембеле ждет суд из-за испорченной квартиры в Дортмунде

Сумма иска — 20 тысяч евро.

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Источник: Reuters

Против форварда «Барселоны» Усмана Дембеле подан иск в Дортмунде. 71-летний хозяин квартиры, которую раньше арендовал французский футболист, считает, что помещению был нанесен большой ущерб.

Дембеле не передал владельцу квартиры ключи, вынудив того поменять замки.

«Повсюду был мусор и остатки еды. В холодильнике была испорченная еда, везде валялись мусорные пакеты, все было в каких-то пятнах. Около двери скопились неоплаченные счета, так что, пострадал, видимо, не только я», — рассказал хозяин квартиры Bild.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Дембеле перестал попадать в состав «Барселоны» из-за опаздывания на тренировки и других проблем с поведением. Француз переехал в Каталонию из Дортмунда в 2017 году.

Андрей Санталов

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