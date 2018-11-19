Болельщик пожелал Роналду забивать больше голов в предсмертной записке
77-летний болельщик «Ювентуса» Марио Стефанини, скончавшийся на этой неделе, оставил необычную предсмертную записку.
77-летний болельщик «Ювентуса» Марио Стефанини, скончавшийся на этой неделе, оставил необычную предсмертную записку.
Он попросил членов семьи и друзей не приходить с цветами на похороны, а вместо этого «послать голы Криштиану Роналду».
Стефанини переживал, что Криштиану мало забивал после перехода в «Ювентус». При этом в последних 7 матчах у Роналду 6 голов.
В Италии на похоронах обычно просят приходить без цветов, а деньги, которые люди планировали потратить на них, перевести на благотворительность.
Андрей Санталов.