Текущие события
Футбол. Лига наций
20:00
Андорра
Латвия
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:30
Катар
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик пожелал Роналду забивать больше голов в предсмертной записке

77-летний болельщик «Ювентуса» Марио Стефанини, скончавшийся на этой неделе, оставил необычную предсмертную записку.

Наверх
Источник: AP 2018

Он попросил членов семьи и друзей не приходить с цветами на похороны, а вместо этого «послать голы Криштиану Роналду».

Во время загрузки произошла ошибка.

Стефанини переживал, что Криштиану мало забивал после перехода в «Ювентус». При этом в последних 7 матчах у Роналду 6 голов.

В Италии на похоронах обычно просят приходить без цветов, а деньги, которые люди планировали потратить на них, перевести на благотворительность.

Андрей Санталов.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Как Кононов меняет «Спартак»
Corriere dello Sport: Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Дацюк поведал о проблеме СКА. В клубе-олигархе много недовольных
СМИ: Испания, Марокко и Португалия претендуют на ЧМ-2030
Угроза доминированию Загитовой. Конкурентки дышат в спину
Криштиану Роналду: До сих пор сержусь на Месута Озила
Климов исторической победой напомнил России о прыжках на лыжах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь