Форварда «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа обвиняют в нарушении правил о ставках, игроку грозит длительная дисквалификация. В январе этого года двоюродный брат Старриджа поставил 10 тысяч фунтов на его переход в «Интер» в конторе Paddy Powers. В случае успеха кузен игрока получил бы 27 тысяч фунтов, сообщает The Sun.

Деньги на эту ставку также должен был выделить еще один член семьи Старриджа. Когда трансфер в «Интер» сорвался, между ними возник конфликт. Чтобы его разрешить, двоюродный брат Старриджа запросил у Paddy Powers подтверждение, что им действительно была сделана ставка.



Эти действия вызвали подозрения у букмекеров, которые начали свою проверку. Профессиональным игрокам запрещается делать ставки на матчи и передавать инсайдерскую информацию другим людям.



Что касается Старриджа, то он в конце января отправился в аренду в «Вест Бромвич», а летом вернулся в «Ливерпуль». В этом сезоне он забил 4 гола, хотя не является игроком основы.



Андрей Санталов