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18:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Двоюродный брат Старриджа поставил 10 тысяч фунтов на его переход в «Интер»

Подробности беттинг-скандала.

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Источник: AFP 2018

Форварда «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа обвиняют в нарушении правил о ставках, игроку грозит длительная дисквалификация.

В январе этого года двоюродный брат Старриджа поставил 10 тысяч фунтов на его переход в «Интер» в конторе Paddy Powers. В случае успеха кузен игрока получил бы 27 тысяч фунтов, сообщает The Sun.

Во время загрузки произошла ошибка.

Деньги на эту ставку также должен был выделить еще один член семьи Старриджа. Когда трансфер в «Интер» сорвался, между ними возник конфликт. Чтобы его разрешить, двоюродный брат Старриджа запросил у Paddy Powers подтверждение, что им действительно была сделана ставка.

Эти действия вызвали подозрения у букмекеров, которые начали свою проверку. Профессиональным игрокам запрещается делать ставки на матчи и передавать инсайдерскую информацию другим людям.

Что касается Старриджа, то он в конце января отправился в аренду в «Вест Бромвич», а летом вернулся в «Ливерпуль». В этом сезоне он забил 4 гола, хотя не является игроком основы.

Андрей Санталов

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