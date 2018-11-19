Двоюродный брат Старриджа поставил 10 тысяч фунтов на его переход в «Интер»
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Форварда «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа обвиняют в нарушении правил о ставках, игроку грозит длительная дисквалификация.
В январе этого года двоюродный брат Старриджа поставил 10 тысяч фунтов на его переход в «Интер» в конторе Paddy Powers. В случае успеха кузен игрока получил бы 27 тысяч фунтов, сообщает The Sun.
Деньги на эту ставку также должен был выделить еще один член семьи Старриджа. Когда трансфер в «Интер» сорвался, между ними возник конфликт. Чтобы его разрешить, двоюродный брат Старриджа запросил у Paddy Powers подтверждение, что им действительно была сделана ставка.
Эти действия вызвали подозрения у букмекеров, которые начали свою проверку. Профессиональным игрокам запрещается делать ставки на матчи и передавать инсайдерскую информацию другим людям.
Что касается Старриджа, то он в конце января отправился в аренду в «Вест Бромвич», а летом вернулся в «Ливерпуль». В этом сезоне он забил 4 гола, хотя не является игроком основы.
Андрей Санталов