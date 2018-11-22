Виллиан: Канте не любит платить за себя в нашем ресторане

Футболисты «Челси» Давид Луиз и Виллиан рассказали о своем ресторане в Лондоне. Оказалось, что к ним с удовольствием ходят в гости игроки «Челси» — по одной простой причине. «Они любят приходить сюда, потому что не хотят тут платить за себя. Особенно Нголо», — сказал Луиз.

Виллиан добавил: «Если просишь Канте заплатить, то ему это не нравится. Он такой: «Что? Я должен заплатить? О нет! Ты и Давид добрые люди, у вас доброе сердце».



Давиду Луизу и Виллиану принадлежит итальянский ресторан под названием Babbo.



«Даже если я при всех попрошу Канте расплатиться, он скажет: «Я не буду этого делать», — сообщил Луиз клубному ТВ.