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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Виллиан: Канте не любит платить за себя в нашем ресторане

У скромного француза свои слабости.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Челси» Давид Луиз и Виллиан рассказали о своем ресторане в Лондоне. Оказалось, что к ним с удовольствием ходят в гости игроки «Челси» — по одной простой причине.

«Они любят приходить сюда, потому что не хотят тут платить за себя. Особенно Нголо», — сказал Луиз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виллиан добавил: «Если просишь Канте заплатить, то ему это не нравится. Он такой: «Что? Я должен заплатить? О нет! Ты и Давид добрые люди, у вас доброе сердце».

Давиду Луизу и Виллиану принадлежит итальянский ресторан под названием Babbo.

«Даже если я при всех попрошу Канте расплатиться, он скажет: «Я не буду этого делать», — сообщил Луиз клубному ТВ.

Андрей Санталов

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