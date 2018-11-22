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18:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Лопетеги начал заниматься боксом

Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поддерживает форму, занимаясь боксом. Видео тренировки испанского специалиста показала газета As Diario.

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Источник: Reuters
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Лопетеги проработал на посту главного тренера «Реала» 4 месяца. До этого ему пришлось уйти из сборной Испании накануне чемпионата мира-2018, так как Федерации футбола Испании не понравилось, что тренер с ней не посоветовался перед подписанием контракта с «Мадридом».

Вместо Лопетеги тренировать «Реал» начал Сантьяго Солари.

При Лопетеги «Реал» провел 14 матчей. В чемпионате Испании команда после 10 туров набрала 14 очков и занимала девятую позицию в турнирной таблице.

Андрей Санталов

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