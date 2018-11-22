Лопетеги начал заниматься боксом

Лопетеги проработал на посту главного тренера «Реала» 4 месяца. До этого ему пришлось уйти из сборной Испании накануне чемпионата мира-2018, так как Федерации футбола Испании не понравилось, что тренер с ней не посоветовался перед подписанием контракта с «Мадридом».