Лопетеги начал заниматься боксом
Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поддерживает форму, занимаясь боксом. Видео тренировки испанского специалиста показала газета As Diario.
Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поддерживает форму, занимаясь боксом. Видео тренировки испанского специалиста показала газета As Diario.
Лопетеги проработал на посту главного тренера «Реала» 4 месяца. До этого ему пришлось уйти из сборной Испании накануне чемпионата мира-2018, так как Федерации футбола Испании не понравилось, что тренер с ней не посоветовался перед подписанием контракта с «Мадридом».
Вместо Лопетеги тренировать «Реал» начал Сантьяго Солари.
При Лопетеги «Реал» провел 14 матчей. В чемпионате Испании команда после 10 туров набрала 14 очков и занимала девятую позицию в турнирной таблице.
Андрей Санталов