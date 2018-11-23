Обамеянг и Ляказетт станцевали на тренировке «Арсенала»
Пятничное настроение.
Пятничное настроение.
Футболисты «Арсенала» готовятся к первому после международного перерыва матчу в
25 ноября «Арсенал» сыграет с «Борнмутом». После 12 туров команда Унаи Эмери с 24 очками занимает 5-е место в АПЛ, «Борнмут» идет шестым.
Обамеянг был признан лучшим игроком октября. Габонец забил пять голов и отдал одну передачу в трех матчах АПЛ.
У Ляказетта в этом сезоне 5 голов и 4 передачи в 12 матчах АПЛ.
Андрей Санталов