Обамеянг и Ляказетт станцевали на тренировке «Арсенала»

Футболисты «Арсенала» готовятся к первому после международного перерыва матчу в премьер-лиге. Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт вернулись к клубным тренировкам с хорошим настроением, станцевав веселый танец прямо во время занятия.

25 ноября «Арсенал» сыграет с «Борнмутом». После 12 туров команда Унаи Эмери с 24 очками занимает 5-е место в АПЛ, «Борнмут» идет шестым.



Обамеянг был признан лучшим игроком октября. Габонец забил пять голов и отдал одну передачу в трех матчах АПЛ.



У Ляказетта в этом сезоне 5 голов и 4 передачи в 12 матчах АПЛ.



Андрей Санталов