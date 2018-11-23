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14:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Обамеянг и Ляказетт станцевали на тренировке «Арсенала»

Пятничное настроение.

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Источник: Reuters

Футболисты «Арсенала» готовятся к первому после международного перерыва матчу в премьер-лиге. Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт вернулись к клубным тренировкам с хорошим настроением, станцевав веселый танец прямо во время занятия.

Во время загрузки произошла ошибка.

25 ноября «Арсенал» сыграет с «Борнмутом». После 12 туров команда Унаи Эмери с 24 очками занимает 5-е место в АПЛ, «Борнмут» идет шестым.

Обамеянг был признан лучшим игроком октября. Габонец забил пять голов и отдал одну передачу в трех матчах АПЛ.

У Ляказетта в этом сезоне 5 голов и 4 передачи в 12 матчах АПЛ.

Андрей Санталов

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