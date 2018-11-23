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16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Руни показал детям Диснейленд в США

Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни вместе с женой Колин и четырьмя сыновьями побывал в калифорнийском Диснейленде в Анахайме.

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Источник: Reuters

«Хорошего Дня благодарения всем моим американским подписчикам. Наш первый такой праздник в Америке!» — подписал фото Руни.

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15 ноября Руни провел последний матч за сборную Англии, выйдя на замену в товарищеской встрече против США.

Уэйн забил 53 гола в 120 матчах за сборную, что является лучшим результатом в истории национальной команды.

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Андрей Санталов

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