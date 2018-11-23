Руни показал детям Диснейленд в США

«Хорошего Дня благодарения всем моим американским подписчикам. Наш первый такой праздник в Америке!» — подписал фото Руни.



15 ноября Руни провел последний матч за сборную Англии, выйдя на замену в товарищеской встрече против США.



Уэйн забил 53 гола в 120 матчах за сборную, что является лучшим результатом в истории национальной команды.