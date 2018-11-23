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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Манчестер Юнайтед» накормил бездомных в свой день рождения и собирает для них 29 тысяч

Крис Смоллинг творит добро.

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Источник: Reuters

Футболист Крис Смоллинг из «Манчестер Юнайтед» необычно провел день рождения.

22 ноября защитнику исполнилось 29 лет, в этот день Смоллинг пришел в благотворительную организацию Barnabus в Манчестере, которая помогает бездомным людям.

Футболист раздавал еду, мыл посуду и объявил о благотворительной акции.

«В честь своего 29-го дня рождения я хочу собрать 29 тысяч фунтов для Barnabus, чтобы на Рождество сделать жизнь лучше тем, кому повезло меньше, чем нам», — написал Смоллинг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Смоллинг сделает пожертвований на 10 тысяч фунтов. Сейчас защитник зарабатывает 80 тысяч фунтов в неделю и ведет переговоры с «МЮ» о новом контракте с зарплатой 120 тысяч фунтов в неделю.

Андрей Санталов

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