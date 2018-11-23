Защитник «Манчестер Юнайтед» накормил бездомных в свой день рождения и собирает для них 29 тысяч

Футболист Крис Смоллинг из «Манчестер Юнайтед» необычно провел день рождения.



22 ноября защитнику исполнилось 29 лет, в этот день Смоллинг пришел в благотворительную организацию Barnabus в Манчестере, которая помогает бездомным людям.



Футболист раздавал еду, мыл посуду и объявил о благотворительной акции.



«В честь своего 29-го дня рождения я хочу собрать 29 тысяч фунтов для Barnabus, чтобы на Рождество сделать жизнь лучше тем, кому повезло меньше, чем нам», — написал Смоллинг.