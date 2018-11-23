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18:24 (мск), источник: Sportmail.ru

6-летний болельщик продавал свои игрушки, чтобы попасть на финал Кубка Либертадорес

О нем узнала вся Аргентина.

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Источник: РИА "Новости"

6-летний болельщик «Ривер Плейта» Ренцо мечтал увидеть своими глазами финал Кубка Либертадорес с «Бока Хуниорс». На пути к мечте были две проблемы: он жил в Паране, и у него не было денег.

Тогда Ренцо открыл импровизированную лавку: поставил столик около дома, где жила его семья и начал продавать свои игрушки.

«Я продаю свои игрушки, чтобы попасть на «Эль Монументаль», — написал на плакате мальчик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Его родители так впечатлились желанием сына попасть на матч, что написали об этом пост в фейсбуке.

О маленьком болельщике узнали по всей стране, и президент объединения болельщиков «Ривер Плейта» в Паране подарил Ренцо и его маме два билета на матч в Буэнос-Айресе.

Мальчику также подарили бейсболку и футболку «Ривер Плейт» с автографом легенды клуба Энцо Франческоли.

«Спасибо Ренцо, что напомнил всем нам, что невзирая на результат, “Ривер” — это страсть, которая движет нами», — сказал Франческоли.

В первом матче финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью 2:2. Ответная игра пройдет 24 ноября.

Андрей Санталов

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