6-летний болельщик продавал свои игрушки, чтобы попасть на финал Кубка Либертадорес

6-летний болельщик «Ривер Плейта» Ренцо мечтал увидеть своими глазами финал Кубка Либертадорес с «Бока Хуниорс». На пути к мечте были две проблемы: он жил в Паране, и у него не было денег. Тогда Ренцо открыл импровизированную лавку: поставил столик около дома, где жила его семья и начал продавать свои игрушки. «Я продаю свои игрушки, чтобы попасть на «Эль Монументаль», — написал на плакате мальчик.

Его родители так впечатлились желанием сына попасть на матч, что написали об этом пост в фейсбуке.



О маленьком болельщике узнали по всей стране, и президент объединения болельщиков «Ривер Плейта» в Паране подарил Ренцо и его маме два билета на матч в Буэнос-Айресе.



Мальчику также подарили бейсболку и футболку «Ривер Плейт» с автографом легенды клуба Энцо Франческоли.



«Спасибо Ренцо, что напомнил всем нам, что невзирая на результат, “Ривер” — это страсть, которая движет нами», — сказал Франческоли.



В первом матче финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью 2:2. Ответная игра пройдет 24 ноября.



Андрей Санталов