Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции
А еще подарил ему свитер.
А еще подарил ему свитер.
Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес помог фанату команды, который выбежал на поле во время открытой тренировки команды.
Болельщика остановила служба охраны, после этого я должна была забрать полиция, но тут вмешался Тевес.
Футболист увел игрока и подарил ему свой тренировочный свитер. В ответ болельщик отдал Тевесу свою бейсболку.
«Бока Хуниорс» тренировалась на своем стадионе перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт». На тренировку команды пришло около 50 тысяч болельщиков.
Андрей Санталов