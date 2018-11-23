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18:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции

А еще подарил ему свитер.

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Источник: Reuters

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес помог фанату команды, который выбежал на поле во время открытой тренировки команды.

Болельщика остановила служба охраны, после этого я должна была забрать полиция, но тут вмешался Тевес.

Футболист увел игрока и подарил ему свой тренировочный свитер. В ответ болельщик отдал Тевесу свою бейсболку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бока Хуниорс» тренировалась на своем стадионе перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт». На тренировку команды пришло около 50 тысяч болельщиков.

Андрей Санталов

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