Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес помог фанату команды, который выбежал на поле во время открытой тренировки команды.



Болельщика остановила служба охраны, после этого я должна была забрать полиция, но тут вмешался Тевес.



Футболист увел игрока и подарил ему свой тренировочный свитер. В ответ болельщик отдал Тевесу свою бейсболку.