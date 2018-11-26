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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Депай записал рэп в честь 5-миллионного подписчика в инстаграме

И выкурил сигару.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай начитал рэп после того, как у его инстаграма появился 5-миллионный подписчик. Голландец записал видео на балконе в Париже с видом на Эйфелеву башню.

В ролике Депай курит сигару и рассказывает о том, что «молодой король ведет роскошную жизнь».

«5 миллионов подписчиков, ценю вашу любовь. Подписчиков все больше, новый контракт тоже на подходе. Сказал агенту повысить запросы в два раза.

Уверен, это видео станет вирусным. У меня никогда не было кумира, потому что мир в хаосе (messy), тут речь не о Лионеле. Не вижу хэйтеров, закрываю глаза от них. Скоро вернусь в Лион, там ждут от меня хет-трик», — сообщил в своем рэпе Депай.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Депай забил 5 голов и отдал 6 передач в 14 матчах чемпионата Франции. В 4 играх Лиги чемпионов на его счету гол и передача.

В Лиге наций Депай помог сборной Голландии выйти в финал турнира.

Андрей Санталов

Франция
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