Депай записал рэп в честь 5-миллионного подписчика в инстаграме

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай начитал рэп после того, как у его инстаграма появился 5-миллионный подписчик. Голландец записал видео на балконе в Париже с видом на Эйфелеву башню.



В ролике Депай курит сигару и рассказывает о том, что «молодой король ведет роскошную жизнь».



«5 миллионов подписчиков, ценю вашу любовь. Подписчиков все больше, новый контракт тоже на подходе. Сказал агенту повысить запросы в два раза.



Уверен, это видео станет вирусным. У меня никогда не было кумира, потому что мир в хаосе (messy), тут речь не о Лионеле. Не вижу хэйтеров, закрываю глаза от них. Скоро вернусь в Лион, там ждут от меня хет-трик», — сообщил в своем рэпе Депай.