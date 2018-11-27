Болельщица «Ривер Плейт», которая хотела пронести файеры с помощью ребенка, арестована
Она может сесть в тюрьму от двух до шести лет.
Она может сесть в тюрьму от двух до шести лет.
Полиция Аргентины нашла болельщицу «Ривер Плейт», которая перед финалом Кубка Либертадорес хотела пронести файеры на стадион с помощью ребенка.
Видео, как женщина приматывает файеры к девочке скотчем, разошлось по соцсетям. Полиция, используя специальную программу, смогла идентифицировать болельщицу. Одной из примет стали часы женщины на руке.
Теперь нарушительницу закона ждет срок от двух до шести лет.
Андрей Санталов