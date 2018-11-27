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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщица «Ривер Плейт», которая хотела пронести файеры с помощью ребенка, арестована

Она может сесть в тюрьму от двух до шести лет.

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Источник: Reuters

Полиция Аргентины нашла болельщицу «Ривер Плейт», которая перед финалом Кубка Либертадорес хотела пронести файеры на стадион с помощью ребенка.

Видео, как женщина приматывает файеры к девочке скотчем, разошлось по соцсетям. Полиция, используя специальную программу, смогла идентифицировать болельщицу. Одной из примет стали часы женщины на руке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь нарушительницу закона ждет срок от двух до шести лет.

Андрей Санталов

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