Болельщица «Ривер Плейт», которая хотела пронести файеры с помощью ребенка, арестована

Полиция Аргентины нашла болельщицу «Ривер Плейт», которая перед финалом Кубка Либертадорес хотела пронести файеры на стадион с помощью ребенка.



Видео, как женщина приматывает файеры к девочке скотчем, разошлось по соцсетям. Полиция, используя специальную программу, смогла идентифицировать болельщицу. Одной из примет стали часы женщины на руке.