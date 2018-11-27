Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
27Первая победа Кононова в «Спартаке»
23Аленичев показал силу в Химках
16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Диего Коста поссорился с Гризманном: Я твой одноклубник, а не Умтити

Интересный момент из главного матча тура в Испании.

Наверх
Источник: Reuters

Во время матча «Атлетико» — Барселона" возникла ссора между игроками мадридцев Диего Костой и Антуаном Гризманном.

Перед этим Коста повздорил с защитником каталонцев Самюэлем Умтити, и Гризманн хотел успокоить одноклубника. В этот момент Коста крикнул Гризманну: «Я твой одноклубник, а не он!».

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге успокаивать Косту подошел Жерар Пике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коста забил гол «Барселоне», но каталонцы ушли от поражения на 90-й минуте.

Андрей Санталов

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Страхи и падения: что не так с Медведевой
Конвейер Гончаренко. 7 самых подорожавших игроков ЦСКА
«Я одинок»: герой Пхенчхана борется с тяжелой травмой
Откуда футболу качать деньги? РПЛ хочет жить по-новому
«Никто не предложил работу»: Знарок вернулся в сборную
21-летний хоккеист умер после матча
Хабиб жалеет о своем поведении после боя с Конором (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь