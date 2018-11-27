Диего Коста поссорился с Гризманном: Я твой одноклубник, а не Умтити
Интересный момент из главного матча тура в Испании.
Интересный момент из главного матча тура в Испании.
Во время матча «Атлетико» — Барселона" возникла ссора между игроками мадридцев Диего Костой и Антуаном Гризманном.
Перед этим Коста повздорил с защитником каталонцев Самюэлем Умтити, и Гризманн хотел успокоить одноклубника. В этот момент Коста крикнул Гризманну: «Я твой одноклубник, а не он!».
В итоге успокаивать Косту подошел Жерар Пике.
Коста забил гол «Барселоне», но каталонцы ушли от поражения на 90-й минуте.
Андрей Санталов