Диего Коста поссорился с Гризманном: Я твой одноклубник, а не Умтити

Во время матча «Атлетико» — Барселона" возникла ссора между игроками мадридцев Диего Костой и Антуаном Гризманном.



Перед этим Коста повздорил с защитником каталонцев Самюэлем Умтити, и Гризманн хотел успокоить одноклубника. В этот момент Коста крикнул Гризманну: «Я твой одноклубник, а не он!».