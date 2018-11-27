«А 28 очков, которые мы набрали?». Давид Луиз ответил на критику болельщиков «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луиз отреагировал на пост в инстаграме ODDSbible. В сообщении было написано, что бразилец виноват в 7 из 11 пропущенных голов в этом сезоне, что составляет 63%.

В ответ Луиз написал под постом комментарий: «А 28 очков, которые мы набрали? Лидеры всегда берут на себя ответственность, так что нет проблем!».



Болельщикам «Челси» не понравилась игра Луиза в матче с «Тоттенхэмом», где две ошибки бразильца привели к двум пропущенным голам, после этого критика Давида Луиза в соцсетях только усилилась.



Андрей Санталов