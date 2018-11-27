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18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«А 28 очков, которые мы набрали?». Давид Луиз ответил на критику болельщиков «Челси»

Пришел рубиться в комментах.

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Источник: Reuters

Защитник «Челси» Давид Луиз отреагировал на пост в инстаграме ODDSbible. В сообщении было написано, что бразилец виноват в 7 из 11 пропущенных голов в этом сезоне, что составляет 63%.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ответ Луиз написал под постом комментарий: «А 28 очков, которые мы набрали? Лидеры всегда берут на себя ответственность, так что нет проблем!».

Болельщикам «Челси» не понравилась игра Луиза в матче с «Тоттенхэмом», где две ошибки бразильца привели к двум пропущенным голам, после этого критика Давида Луиза в соцсетях только усилилась.

Андрей Санталов

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