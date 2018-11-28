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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью эпично отпраздновал гол в ворота «Янг Бойз»

Феллайни порадовал тренера.

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Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью привлек к себе внимание реакцией на гол Маруана Феллайни в матче с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

Бельгиец забил победный мяч на 90-й минуте, и Моуринью тут же пнул ящик, в котором стояли бутылки с водой, а еще один такой ящик схватил руками и бросил на землю. Это надо видеть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эта победа обеспечила «Ман Юнайтед» выход плей-офф Лиги чемпионов. При этом у команды Моуринью остались шансы на первое место в группе.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» в гостях сыграет с «Валенсией», а «Ювентус» — с «Янг Бойз».

Андрей Санталов

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