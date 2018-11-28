Моуринью эпично отпраздновал гол в ворота «Янг Бойз»
Феллайни порадовал тренера.
Феллайни порадовал тренера.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью привлек к себе внимание реакцией на гол Маруана Феллайни в матче с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
Бельгиец забил победный мяч на 90-й минуте, и Моуринью тут же пнул ящик, в котором стояли бутылки с водой, а еще один такой ящик схватил руками и бросил на землю. Это надо видеть.
Эта победа обеспечила «Ман Юнайтед» выход
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» в гостях сыграет с «Валенсией», а «Ювентус» — с «Янг Бойз».
Андрей Санталов