Моуринью эпично отпраздновал гол в ворота «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью привлек к себе внимание реакцией на гол Маруана Феллайни в матче с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.



Бельгиец забил победный мяч на 90-й минуте, и Моуринью тут же пнул ящик, в котором стояли бутылки с водой, а еще один такой ящик схватил руками и бросил на землю. Это надо видеть.