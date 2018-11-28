Команда в Ирландии объявила о смерти игрока и отменила матч. Футболист оказался жив

Любительский клуб из Ирландии «Баллибрэк» сообщил в своем твиттере о смерти игрока Фернандо Нуно Лафуэнты в дорожной аварии.



Матч «Баллибрэка» с «Арклоу Таун» был отложен, а перед другими играми лиги была объявлена минута молчания.



Но позже клуб извинился, что сообщил ложную информацию. Оказалось, что игрок вернулся в Испанию после аварии на мотоцикле и узнал там о своей «смерти». Лафуэнта принял извинения «Баллибрэка» за сообщение о своей смерти, а сам клуб объявил, что работник, разместивший неправильную информацию в соцсетях, уже уволен.