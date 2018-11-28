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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда в Ирландии объявила о смерти игрока и отменила матч. Футболист оказался жив

Странная история.

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Источник: РИА "Новости"

Любительский клуб из Ирландии «Баллибрэк» сообщил в своем твиттере о смерти игрока Фернандо Нуно Лафуэнты в дорожной аварии.

Матч «Баллибрэка» с «Арклоу Таун» был отложен, а перед другими играми лиги была объявлена минута молчания.

Но позже клуб извинился, что сообщил ложную информацию. Оказалось, что игрок вернулся в Испанию после аварии на мотоцикле и узнал там о своей «смерти». Лафуэнта принял извинения «Баллибрэка» за сообщение о своей смерти, а сам клуб объявил, что работник, разместивший неправильную информацию в соцсетях, уже уволен.

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Андрей Санталов

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