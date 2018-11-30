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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

В инстаграме появился «фильтр Роналдиньо». Месси, Неймар и другие звезды футбола уже сделали с ним фото

Это модно.

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Источник: Reuters

Соцсеть Инстаграм добавила в свои фильтры новую фишку. Теперь там можно выбрать «фильтр Роналдиньо», и над головой объекта фото появится мяч, а на голове — лента R10.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так инстаграм обыграл один из любимых трюков знаменитого бразильца, любившего держать мяч на голове.

Новый фильтр уже попробовали Лионель Месси, Неймар, Виллиан и другие звезды футбола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Роналдиньо тоже оценил новую фичу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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