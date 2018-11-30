В инстаграме появился «фильтр Роналдиньо». Месси, Неймар и другие звезды футбола уже сделали с ним фото
Это модно.
Это модно.
Соцсеть Инстаграм добавила в свои фильтры новую фишку. Теперь там можно выбрать «фильтр Роналдиньо», и над головой объекта фото появится мяч, а на голове — лента R10.
Так инстаграм обыграл один из любимых трюков знаменитого бразильца, любившего держать мяч на голове.
Новый фильтр уже попробовали Лионель Месси, Неймар, Виллиан и другие звезды футбола.
Сам Роналдиньо тоже оценил новую фичу.
Андрей Санталов