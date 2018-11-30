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15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Зидан посмотрел, как бабушки в Китае играют в маджонг

Загадочная игра.

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Источник: РИА "Новости"

Знаменитый футболист и тренер Зинедин Зидан прилетел в Китай. Француз участвует в мероприятиях, которые проводит Adidas.

В Китае Зидан посмотрел, как местные бабушки играют в маджонг.

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Зидан побывал также в Шанхае и Гуанчжоу.

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Летом 2018 года Зидан отказался от работы в «Реале» и пока пребывает в отпуске. Его называют кандидатом на пост главного тренера «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентуса».

Андрей Санталов

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