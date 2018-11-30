Зидан посмотрел, как бабушки в Китае играют в маджонг
Загадочная игра.
Загадочная игра.
Знаменитый футболист и тренер Зинедин Зидан прилетел в Китай. Француз участвует в мероприятиях, которые проводит Adidas.
В Китае Зидан посмотрел, как местные бабушки играют в маджонг.
Зидан побывал также в Шанхае и Гуанчжоу.
Летом 2018 года Зидан отказался от работы в «Реале» и пока пребывает в отпуске. Его называют кандидатом на пост главного тренера «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентуса».
Андрей Санталов