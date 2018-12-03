Болельщик «Тоттенхэма» бросил банан в Обамеянга

Во время дерби Северного Лондона фанат «Тоттенхэма» бросил кожуру от банана в форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.



Инцидент произошел после первого гола Обамеянга в матче, когда он забил с пенальти и подбежал к трибуне за воротами, где сидели болельщики «Тоттенхэма».