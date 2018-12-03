Болельщик «Тоттенхэма» бросил банан в Обамеянга
Полиция уже арестовала нарушителя.
Полиция уже арестовала нарушителя.
Во время дерби Северного Лондона фанат «Тоттенхэма» бросил кожуру от банана в форварда «Арсенала»
Инцидент произошел после первого гола Обамеянга в матче, когда он забил с пенальти и подбежал к трибуне за воротами, где сидели болельщики «Тоттенхэма».
«Зачем так делать?» — спросил Обамеянг в своем инстаграме.
Полиция Лондона задержала человека, бросившего банан на поле.
«Такое поведение неприемлемо, болельщику запретят посещать матчи», — сообщил представитель «Тоттенхэма».
Всего во время дерби были арестованы 6 человек, в том числе два фаната «Арсенала», которые зажгли файеры на трибуне.
Андрей Санталов