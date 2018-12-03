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16:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Тоттенхэма» бросил банан в Обамеянга

Полиция уже арестовала нарушителя.

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Источник: Reuters

Во время дерби Северного Лондона фанат «Тоттенхэма» бросил кожуру от банана в форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Инцидент произошел после первого гола Обамеянга в матче, когда он забил с пенальти и подбежал к трибуне за воротами, где сидели болельщики «Тоттенхэма».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зачем так делать?» — спросил Обамеянг в своем инстаграме.

Полиция Лондона задержала человека, бросившего банан на поле.

«Такое поведение неприемлемо, болельщику запретят посещать матчи», — сообщил представитель «Тоттенхэма».

Всего во время дерби были арестованы 6 человек, в том числе два фаната «Арсенала», которые зажгли файеры на трибуне.

Андрей Санталов

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