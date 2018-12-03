«Я толстый?». Иско ответил на упреки в лишнем весе

Так Иско ответил на упреки в лишнем весе некоторых болельщиков «Реала», которые считают, что именно из-за плохой физической формы полузащитник не играет за основную команду.



Иско в 7 матчах «Реала» при новом тренере Сантьяго Солари ни разу не вышел в стартовом составе. В игре с «Валенсией» он появился на поле в последние 10 минут встречи.



При Хулене Лопетеги в «Реале » и сборной Испании Иско считался важным игроком команды. В этом сезоне у него 1 гол и 2 передачи в 10 матчах, в прошлом чемпионате Испании — 7 голов и 7 передач в 30 играх.



Андрей Санталов