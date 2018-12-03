Марадона хотел подраться с болельщиками после матча в Мексике
Легенду спровоцировали.
Легенду спровоцировали.
Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона полез в драку с болельщиками «Атлетико Сан-Луис», но охранники стадиона отгородили аргентинца от оскорблявших его фанов.
Команда Марадоны проиграла ответный матч за выход в высшую лигу чемпионату Мексики 2:4 и уступила по сумме двух игр 3:4.
После ответной встречи болельщики «Атлетико Сан-Луис» стали кричать оскорбления в адрес Марадоны, и Диего хотел с ними подраться.
58-летний Марадона смотрел ответный матч из гостевой ложи, поскольку был дисквалифицирован после первой игры.
Андрей Санталов