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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Марадона хотел подраться с болельщиками после матча в Мексике

Легенду спровоцировали.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона полез в драку с болельщиками «Атлетико Сан-Луис», но охранники стадиона отгородили аргентинца от оскорблявших его фанов.

Команда Марадоны проиграла ответный матч за выход в высшую лигу чемпионату Мексики 2:4 и уступила по сумме двух игр 3:4.

После ответной встречи болельщики «Атлетико Сан-Луис» стали кричать оскорбления в адрес Марадоны, и Диего хотел с ними подраться.

Во время загрузки произошла ошибка.

58-летний Марадона смотрел ответный матч из гостевой ложи, поскольку был дисквалифицирован после первой игры.

Андрей Санталов

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