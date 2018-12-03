У Жоржиньо родилась дочь

Жоржиньо отыграл 90 минут в победном матче с «Вест Хэмом» в субботу, а в воскресенье сообщил о рождении дочери.



«С нами теперь новый член семьи. Еще одна радость в жизни. Алисия, мы любим тебя, принцесса», — написал Жоржиньо.



Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может дать отдохнуть игроку в среду в матче с «Вулверхэмптоном». 8 декабря команду Жоржиньо ждет встреча с «Манчестер Сити».



Андрей Санталов