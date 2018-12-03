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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

У Жоржиньо родилась дочь

Хорошие выходные для игрока «Челси».

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Жоржиньо рассказал, что у него с женой Натальей родилась дочь. Девочку назвали Алисией.

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Жоржиньо отыграл 90 минут в победном матче с «Вест Хэмом» в субботу, а в воскресенье сообщил о рождении дочери.

«С нами теперь новый член семьи. Еще одна радость в жизни. Алисия, мы любим тебя, принцесса», — написал Жоржиньо.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может дать отдохнуть игроку в среду в матче с «Вулверхэмптоном». 8 декабря команду Жоржиньо ждет встреча с «Манчестер Сити».

Андрей Санталов

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