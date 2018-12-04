Головин подарил кофту маленькому футболисту
Тот заплакал на встрече с игроком сборной России.
Тот заплакал на встрече с игроком сборной России.
Полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с маленькими футболистами из России.
Игрок ответил на вопросы ребят и раздал им автографы.
— А вы скучаете по России?
— Конечно, когда приезжал играть за сборную, все привычнее, понятно, что язык понимаешь. Но об этом не думаю, уже привык, что надо сделать для себя шаг вперед, попробовать себя в Европе.
— А Тьерри Анри к вам хорош относится?
— Хаха, он ко всем хорошо относится, неприязни нет, — рассказал Головин.
В конце встречи один из юных футболистов заплакал. Головин подарил ему свою кофту с автографом.
В этом сезоне у российского полузащитника один пас в 9 матчах за «Монако» в чемпионате Франции.
Андрей Санталов