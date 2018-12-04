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18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин подарил кофту маленькому футболисту

Тот заплакал на встрече с игроком сборной России.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с маленькими футболистами из России.

Игрок ответил на вопросы ребят и раздал им автографы.

— А вы скучаете по России?

— Конечно, когда приезжал играть за сборную, все привычнее, понятно, что язык понимаешь. Но об этом не думаю, уже привык, что надо сделать для себя шаг вперед, попробовать себя в Европе.

— А Тьерри Анри к вам хорош относится?

— Хаха, он ко всем хорошо относится, неприязни нет, — рассказал Головин.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце встречи один из юных футболистов заплакал. Головин подарил ему свою кофту с автографом.

В этом сезоне у российского полузащитника один пас в 9 матчах за «Монако» в чемпионате Франции.

Андрей Санталов

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