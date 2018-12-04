Головин подарил кофту маленькому футболисту

Полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с маленькими футболистами из России.



Игрок ответил на вопросы ребят и раздал им автографы.



— А вы скучаете по России?



— Конечно, когда приезжал играть за сборную, все привычнее, понятно, что язык понимаешь. Но об этом не думаю, уже привык, что надо сделать для себя шаг вперед, попробовать себя в Европе.



— А Тьерри Анри к вам хорош относится?



— Хаха, он ко всем хорошо относится, неприязни нет, — рассказал Головин.