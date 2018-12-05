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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Бока Хуниорс» красиво проводили команду перед вылетом в Испанию

Мощное шествие.

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Источник: AP 2018

Тысячи фанов «Бока Хуниорс» вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы настроить команду на ответный матч финала Кубка Либертадорес в Испании. Во время следования автобуса с командой в аэропорт даже раздавался салют.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответная игра финала, которая первоначально должна была состояться 24 ноября, назначена на 9 декабря в Мадриде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый матч между аргентинскими командами завершился вничью — 2:2. Перед ответным фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус «Бока Хуниорс» и поранили нескольких игроков. Из-за этого игру сначала отложили, а затем перенесли на «Сантьяго Бернабеу».

Каждая из команд продала по 5 тысяч билетов стоимостью 84 евро для своих болельщиков, живущих в Аргентине. В Испании продадут еще по 20 тысяч билетов для фанов «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс».

Андрей Санталов

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