Болельщики «Бока Хуниорс» красиво проводили команду перед вылетом в Испанию
Мощное шествие.
Мощное шествие.
Тысячи фанов «Бока Хуниорс» вышли на улицы
Ответная игра финала, которая первоначально должна была состояться 24 ноября, назначена на 9 декабря в Мадриде.
Первый матч между аргентинскими командами завершился вничью — 2:2. Перед ответным фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус «Бока Хуниорс» и поранили нескольких игроков.
Каждая из команд продала по 5 тысяч билетов стоимостью 84 евро для своих болельщиков, живущих в Аргентине. В Испании продадут еще по 20 тысяч билетов для фанов «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс».
Андрей Санталов