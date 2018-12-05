Журналист заявил, что его неправильно посчитали в голосовании на «Золотой мяч»
А что если он такой не один?
А что если он такой не один?
Журналист из Тринидад и Тобаго Ласана Либурд сообщил, что его анкету неправильно посчитали в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
«Правильный порядок в моем варианте должен быть такой: Месси, Модрич, Роналду, Салах, Гризманн. Я годами голосовал за престижные премии без всяких проблем. Не знаю, что тут пошло не так. Но у меня есть доказательство того, как я голосовал».
При подсчете журналом France football футбболисты в голосовании Либурда были учтены в обратном порядке: первое место занял Гризманн, затем шли Салах, Роналду, Модрич и Месси.
Либурд пишет для сайта Wired868.com о европейском футболе и футболе КОНКАКАФ.
Андрей Санталов.