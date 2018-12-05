Журналист заявил, что его неправильно посчитали в голосовании на «Золотой мяч»

Журналист из Тринидад и Тобаго Ласана Либурд сообщил, что его анкету неправильно посчитали в голосовании за обладателя «Золотого мяча».



«Правильный порядок в моем варианте должен быть такой: Месси, Модрич, Роналду, Салах, Гризманн. Я годами голосовал за престижные премии без всяких проблем. Не знаю, что тут пошло не так. Но у меня есть доказательство того, как я голосовал».