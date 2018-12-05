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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Ливерпуля» сделал тату из-за гола Ориги «Эвертону»

Уговор дороже денег.

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Источник: Reuters

Судьбу мерсисайдского дерби решил гол на 6-й добавленной минуте матча — после ошибки вратаря «Эвертона» мяч в пустые ворота забил Дивок Ориги.

Из-за этого болельщику «Ливерпуля» пришлось сделать его татуировку на ноге. Такое обещание он дал еще перед игрой в твиттере.

«Если Ориги забьет, то набью Дивок на ноге», — написал Бэйли Шоу в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Ориги вышел на замену в этом матче, и этот гол стал для 23-летнего бельгийца первым в сезоне.

Ориги вернулся летом в «Ливерпуль» из аренды в «Вольфсбурге». Игра против «Эвертона» стала для него лишь второй в сезоне.

Андрей Санталов

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