Болельщик «Ливерпуля» сделал тату из-за гола Ориги «Эвертону»
Уговор дороже денег.
Уговор дороже денег.
Судьбу мерсисайдского дерби решил гол на 6-й добавленной минуте матча — после ошибки вратаря «Эвертона» мяч в пустые ворота забил Дивок Ориги.
«Если Ориги забьет, то набью Дивок на ноге», — написал Бэйли Шоу в твиттере.
Интересно, что Ориги вышел на замену в этом матче, и этот гол стал для 23-летнего бельгийца первым в сезоне.
Ориги вернулся летом в «Ливерпуль» из аренды в «Вольфсбурге». Игра против «Эвертона» стала для него лишь второй в сезоне.
Андрей Санталов