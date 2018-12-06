Феллайни схватил за волосы игрока «Арсенала»
Теперь ему грозит дисквалификация.
Теперь ему грозит дисквалификация.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни совершил необычный фол в матче с «Арсеналом». Во втором тайме при счете 2:2 бельгиец остановил прорыв Маттео Гендузи, схватив его сзади за волосы.
Судья Андре Марринер свистнул фол, но не наказал Феллайни желтой карточкой.
Тем не менее, Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать игрока «Ман Юнайтед». В 2016 году Роберт Хут был отстранен на 3 матча за то, что дернул за волосы Феллайни.
Андрей Санталов
|Манчестер Юнайтед
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2:2
Первый тайм: 1:1
|Арсенал
|Жозе Моуринью
|Эмери Унаи
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)