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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Феллайни схватил за волосы игрока «Арсенала»

Теперь ему грозит дисквалификация.

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни совершил необычный фол в матче с «Арсеналом». Во втором тайме при счете 2:2 бельгиец остановил прорыв Маттео Гендузи, схватив его сзади за волосы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судья Андре Марринер свистнул фол, но не наказал Феллайни желтой карточкой.

Тем не менее, Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать игрока «Ман Юнайтед». В 2016 году Роберт Хут был отстранен на 3 матча за то, что дернул за волосы Феллайни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Манчестер Юнайтед 2:2
Первый тайм: 1:1
Арсенал
5.12.2018, 23:00 Зрители: 74507 основной раунд: 15-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эмери Унаи
Голы
30′ Антони Марсьяль (А. Эррера) 11
69′ Джесси Лингард 14
20 Шкодран Мустафи (Л. Торрейра) 26′
16 Маркос Рохо 68′
Составы
Давид де Хеа 1
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
Диогу Далот 20
Маттео Дармиан 36
Андер Агуэра Эррера 21
42′ Неманья Матич 31
Маркус Рэшфорд 10
38′ 72′ Маркос Рохо 16
Маруан Феллаини 27
40′ 75′ Джесси Лингард 14
Поль Погба 6
63′ Антони Марсьяль 11
Ромелу Лукаку 9
19 Бернд Лено
5 Сократис Папастатопулос
20 Шкодран Мустафи 37′
2 Эктор Бельерин 41′
31 Сеад Колашинац
11 Лукас Торрейра 86′
29 Маттео Гендузи
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
16 Роб Холдинг 36′
12 Штефан Лихтштайнер
8 Аарон Рэмси 45′
7 Генрих Мхитарян
17 Алекс Ивоби 65′
9 Александр Ляказетт
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 4
4 Угловые 4
13 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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