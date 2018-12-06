Феллайни схватил за волосы игрока «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни совершил необычный фол в матче с «Арсеналом». Во втором тайме при счете 2:2 бельгиец остановил прорыв Маттео Гендузи, схватив его сзади за волосы.

Тем не менее, Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать игрока «Ман Юнайтед». В 2016 году Роберт Хут был отстранен на 3 матча за то, что дернул за волосы Феллайни.