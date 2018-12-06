Хитрый гол Ляказетта не засчитали из-за изменения в правилах

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт забил в конце матча с «Манчестер Юнайтед» при счете 2:2. Однако мяч, который мог стать победным, не был засчитан.

Французский нападающий подкрался сзади и выбил мяч головой с руки вратаря «Ман Юнайтед» Давид Де Хеа и забил в пустые ворота. Судья Андре Марринер сразу показал, что Ляказетт нарушил правила.

Интересно, что раньше такие голы засчитывались. Бывший судья Фил Дауд объяснил, почему Марринер поступил правильно с голом Ляказетта.

«Правила изменились, не знаю, когда это случилось. Теперь считается, что вратарь контролирует мяч, когда он держит его, а обеих руках или одной рукой. Де Хеа держал мяч одной рукой, он его контролировал, поэтому голкипера нельзя атаковать. Поэтому действия Ляказетта — это фол», — сообщил Дауд в эфире BT Sport.

Ляказетт также забил в этом матче второй гол «Арсенала», однако АПЛ посчитала, что мяч попал в ворота от ноги защитника «МЮ» Маркоса Рохо. Француз в твиттере с этим не согласился.