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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Хитрый гол Ляказетта не засчитали из-за изменения в правилах

Француз хотел обмануть судью.

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Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт забил в конце матча с «Манчестер Юнайтед» при счете 2:2. Однако мяч, который мог стать победным, не был засчитан.

Французский нападающий подкрался сзади и выбил мяч головой с руки вратаря «Ман Юнайтед» Давид Де Хеа и забил в пустые ворота. Судья Андре Марринер сразу показал, что Ляказетт нарушил правила.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что раньше такие голы засчитывались. Бывший судья Фил Дауд объяснил, почему Марринер поступил правильно с голом Ляказетта.

«Правила изменились, не знаю, когда это случилось. Теперь считается, что вратарь контролирует мяч, когда он держит его, а обеих руках или одной рукой. Де Хеа держал мяч одной рукой, он его контролировал, поэтому голкипера нельзя атаковать. Поэтому действия Ляказетта — это фол», — сообщил Дауд в эфире BT Sport.

Ляказетт также забил в этом матче второй гол «Арсенала», однако АПЛ посчитала, что мяч попал в ворота от ноги защитника «МЮ» Маркоса Рохо. Француз в твиттере с этим не согласился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Манчестер Юнайтед 2:2
Первый тайм: 1:1
Арсенал
5.12.2018, 23:00 Зрители: 74507 основной раунд: 15-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эмери Унаи
Голы
30′ Антони Марсьяль (А. Эррера) 11
69′ Джесси Лингард 14
20 Шкодран Мустафи (Л. Торрейра) 26′
16 Маркос Рохо 68′
Составы
Давид де Хеа 1
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
Диогу Далот 20
Маттео Дармиан 36
Андер Агуэра Эррера 21
42′ Неманья Матич 31
Маркус Рэшфорд 10
38′ 72′ Маркос Рохо 16
Маруан Феллаини 27
40′ 75′ Джесси Лингард 14
Поль Погба 6
63′ Антони Марсьяль 11
Ромелу Лукаку 9
19 Бернд Лено
5 Сократис Папастатопулос
20 Шкодран Мустафи 37′
2 Эктор Бельерин 41′
31 Сеад Колашинац
11 Лукас Торрейра 86′
29 Маттео Гендузи
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
16 Роб Холдинг 36′
12 Штефан Лихтштайнер
8 Аарон Рэмси 45′
7 Генрих Мхитарян
17 Алекс Ивоби 65′
9 Александр Ляказетт
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 4
4 Угловые 4
13 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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