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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп недоволен грубой игрой «Бернли»

Защитник «Ливерпуля» получил травму.

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство игрой «Бернли» в матче АПЛ. Защитник Джо Гомес получил травму после подката Бен Ми.

После матча Клопп обменялся гневными репликами с главным тренером «Бернли» Шоном Дайшем.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сказал арбитру после первого подката в матче, когда игрок «Бернли» бросился метров с пяти: «Пожалуйста, скажи, чтобы они так не делали». Там не было фола, но так играть нельзя. После этого было еще 4−5 таких подкатов. Джо Гомес получил травму.

Агрессия — это часть футбола, но надо быть осторожнее. Нельзя катиться по газону пять метров, эти времена прошли. обычно сейчас такого не позволяют.

Мы все хотим победить, и каждый может выбирать разные способы для этого, но в такие моменты игроков надо останавливать. Пусть сделают два лишних шага и после этого делают подкат", — сказал Клопп.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Бернли 1:3
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
5.12.2018, 22:45 Зрители: 21741 основной раунд: 15-й тур Turf Moor
Главные тренеры
Шон Дайч Юрген Клопп
Голы
54′ Джек Корк 4
7 Джеймс Милнер (Д. Ориги) 62′
9 Роберту Фирмину (В. ван Дейк) 69′
23 Джердан Шачири (М. Салах) 90+1′
Составы
Джо Харт 20
Чарли Тэйлор 3
Джеймс Тарковски 5
Бен Ми 6
Филлип Бардсли 26
Джек Корк 4
Эшли Уэствуд 18
Йохан Гвюдмундссон 7
71′ Роберт Брэйди 12
Сэм Воукс 9
83′ Эшли Барнс 10
86′ Матей Выдра 27
71′ Крис Вуд 11
Аарон Леннон 25
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк
32 Жоэль Матип
7 Джеймс Милнер
8 Наби Кейта
14 Джордан Хендерсон
15 Дэниэл Старридж
23 Джердан Шачири
12 Джо Гомез 23′
66 Трент Александр-Арнолд
18 Альберто Морено 65′
11 Мохамед Салах
27 Дивок Ориги 66′
9 Роберту Фирмину
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 18
6 Удары в створ 12
5 Угловые 9
10 Фолы 3
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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