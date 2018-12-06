Клопп недоволен грубой игрой «Бернли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство игрой «Бернли» в матче АПЛ. Защитник Джо Гомес получил травму после подката Бен Ми.

После матча Клопп обменялся гневными репликами с главным тренером «Бернли» Шоном Дайшем.

«Я сказал арбитру после первого подката в матче, когда игрок «Бернли» бросился метров с пяти: «Пожалуйста, скажи, чтобы они так не делали». Там не было фола, но так играть нельзя. После этого было еще 4−5 таких подкатов. Джо Гомес получил травму.

Агрессия — это часть футбола, но надо быть осторожнее. Нельзя катиться по газону пять метров, эти времена прошли. обычно сейчас такого не позволяют.

Мы все хотим победить, и каждый может выбирать разные способы для этого, но в такие моменты игроков надо останавливать. Пусть сделают два лишних шага и после этого делают подкат", — сказал Клопп.