Английский болельщик побывал на всех матчах своей команды с 1981 года

Болельщик «Суиндона» Дерек Элстон не пропускает матчи своей команды с 5 декабря 1981 года.

За это время он видел, как «Суиндон» 6 раз поднимался в лигу уровнем выше, пережил 7 вылетов команды и 6 раз побывал на «Уэмбли».

Матч «Суиндона» в Кубке Англии против команды из 5-го дивизиона стал для Элстона 2000-м за 37 лет.

Интересно при этом, что сам Элстон никогда не жил в Суиндоне. Он вырос в Уотфорде, а затем переехал в Нортхэмптон.

«У моих родителей были друзья, которые жили неподалеку от Суиндона. Меня всегда интересовали поезда, а Суиндон славился своим заводом по производству локомотивов. Так что я выбрал их.

Первый раз на матч команды я попал в 1967 году. В то время я зарабатывал что-то вроде 4 фунтов в неделю, так что могу лишь иногда позволить себе выбраться на стадион", — рассказал 68-летний Элстон.

У болельщика «Суиндона» есть программки со всех 2000 матчей команды. Он побывал на играх против каждой команды из первых четырех лиг Англии.

Сейчас «Суиндон» выступает в третьей лиге Англии.