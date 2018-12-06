Английский болельщик побывал на всех матчах своей команды с 1981 года
2000 игр за 37 лет.
2000 игр за 37 лет.
Болельщик «Суиндона» Дерек Элстон не пропускает матчи своей команды с 5 декабря 1981 года.
За это время он видел, как «Суиндон» 6 раз поднимался в лигу уровнем выше, пережил 7 вылетов команды и 6 раз побывал на «Уэмбли».
Матч «Суиндона» в Кубке Англии против команды из 5-го дивизиона стал для Элстона 2000-м за 37 лет.
Интересно при этом, что сам Элстон никогда не жил в Суиндоне. Он вырос в Уотфорде, а затем переехал в Нортхэмптон.
«У моих родителей были друзья, которые жили неподалеку от Суиндона. Меня всегда интересовали поезда, а Суиндон славился своим заводом по производству локомотивов. Так что я выбрал их.
Первый раз на матч команды я попал в 1967 году. В то время я зарабатывал
У болельщика «Суиндона» есть программки со всех 2000 матчей команды. Он побывал на играх против каждой команды из первых четырех лиг Англии.
Сейчас «Суиндон» выступает в третьей лиге Англии.
Андрей Санталов