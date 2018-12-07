Защитник «Тоттенхэма»: Играть на «Уэмбли» — это уже не почетно

5 декабря на матч с «Саутгемптоном» на «Уэмбли» было лишь 33 тысячи болельщиков. Вместимость стадиона, где обычно играет сборная Англии, — 86 тысяч зрителей.



«Это уже не так приятно. Не чувствую, что это почетно — играть на “Уэмбли”. Нам всем уже не терпится переехать на новый стадион. Надеюсь, осталось уже недолго.



Что не так на “Уэмбли”? Атмосфера уже не та. Понятно, что болельщикам приходится дольше добираться до этого стадиона, но в среду была худшая посещаемость на наших матчей на этом стадионе. Это говорит само за себя», — сказал Роуз The Guardian.