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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Тоттенхэма»: Играть на «Уэмбли» — это уже не почетно

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз негативно отозвался о матчах на стадионе «Уэмбли». «Шпоры» будут играть там как минимум до конца года, потому что сдача в строй их нового стадиона задерживается.

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Источник: РИА "Новости"

5 декабря на матч с «Саутгемптоном» на «Уэмбли» было лишь 33 тысячи болельщиков. Вместимость стадиона, где обычно играет сборная Англии, — 86 тысяч зрителей.

«Это уже не так приятно. Не чувствую, что это почетно — играть на “Уэмбли”. Нам всем уже не терпится переехать на новый стадион. Надеюсь, осталось уже недолго.

Что не так на “Уэмбли”? Атмосфера уже не та. Понятно, что болельщикам приходится дольше добираться до этого стадиона, но в среду была худшая посещаемость на наших матчей на этом стадионе. Это говорит само за себя», — сказал Роуз The Guardian.

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Андрей Санталов

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