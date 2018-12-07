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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В Шотландии вратарь пропустил гол после удара с центра поля

Такой хитрости он не ожидал.

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Источник: РИА "Новости"

В матче чемпионата Шотландии «Хиберниан» — «Сент-Миррен» счет был открыт уже на 6-й минуте. Форвард гостей Адам Хэммилл пробил по воротам со своей половины поля и перебросил голкипера Адама Богдана, права на которого принадлежат «Ливерпулю».

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч в итоге завершился вничью — 2:2. Интересно, что Хэмилл во втором матче за последние две недели забил дальним ударом. Ранее он отличился в игре с «Хартс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счет Хэмилла 4 гола в 8 матчах чемпионата Шотландии в этом сезоне.

Андрей Санталов

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