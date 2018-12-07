В Шотландии вратарь пропустил гол после удара с центра поля

Источник: РИА "Новости"

В матче чемпионата Шотландии «Хиберниан» — «Сент-Миррен» счет был открыт уже на 6-й минуте. Форвард гостей Адам Хэммилл пробил по воротам со своей половины поля и перебросил голкипера Адама Богдана, права на которого принадлежат «Ливерпулю».

Матч в итоге завершился вничью — 2:2. Интересно, что Хэмилл во втором матче за последние две недели забил дальним ударом. Ранее он отличился в игре с «Хартс».